Le probabili formazioni di Tottenham-Liverpool - Firmino e Kane in dubbio

"Non ho parole per descrivere queste emozioni". Testo di Mauricio Pochettino al termine di una semifinale che probabilmente resterà nella storia. Ma la Champions League non è solo emozioni, è un insieme di passioni umane che culminano in un'unica notte, la finalissima. Teatro e scenario offerto dal Wandra Metropolitano di Madrid, sul campo due compagini inglesi che a loro modo hanno segnato questa competizione.

Sarà Tottenham-Liverpool, una sfida tutta inglese. Da una parte gli Spurs, quella squadra più europea che britannica, con un attaccante per antonomasia come Harry Kane pronto a guidare i londinesi alla prima affermazione nella "coppa dalle grandi Orecchie". Dall'altra una squadra che sa come vincere nelle notti europee più calde, una società che si è fatta largo nell'olimpo delle grandi a suon di vittorie (ne sanno qualcosa Roma e Milan). A differenza del Tottenham, i Reds arrivano da una finale persa lo scorso anno proprio contro il Real Madrid. Klopp cercherà la sua nemesi in una competizione che si è fatto sfuggire già due volte, sarà difficile portargli via la Champions alla terza occasione utile.

Si scende in campo, tra poche ore il countdown si fermerà. È la finale di Champions League, una delle partite più attese dell'anno. E come sempre sarà soltanto il campo a decretare la compagine più forte del vecchio continente.

COME ARRIVA IL TOTTENHAM - Gli Spurs hanno la sensazione di avere un'occasione importantissima e quasi unica, questa finale sembra essere una sorta di ultima chiamata per un gruppo che ha comunque fatto vedere grandi cose negli ultimi anni. Con Kane a mezzo servizio, Pochettino si è affidato a Son e a Lucas, ma a quanto pare il brasiliano che ha tolto le castagne dal fuoco contro l'Ajax potrebbe partire dalla panchina. In porta confermato Lloris, difesa a quattro composta da Trippier, Alderweireld, Vertonghen e Rose. In mediana spazio a Winks e Sissoko, con Eriksen, Alli e Son sulla trequarti. L'unico dubbio rimane Kane, che non gioca da più di un mese. L'attaccante inglese è a Madrid e se starà bene giocherà dal primo minuto, ma i dubbi saranno sciolti soltanto a pochi minuti dall'inizio della sfida.

COME ARRIVA IL LIVERPOOL - La mancata vittoria della Premier League brucia ancora, ormai sembra essere una maledizione senza fine. Ma di incantesimi da rompere ce ne sono, come le tre finali europee (6 in totale) perse da Jurgen Klopp. I Reds arrivano dalla sconfitta dello scorso anno e cercheranno in tutti i modi di riportare in bacheca un titolo che manca ormai da 14 anni. Per questo derby inglese l'ex Borussia dovrà fare a meno di Keïta, mentre Firmino è in dubbio. Se starà bene giocherà lui dal primo minuto, l'eventuale alternativa verrà scelta nelle prossime ore. Solito 4-3-3 con Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk e Robertson a protezione di Alisson. In mediana spazio ad Henderson, vero equilibratore di questa squadra, con Fabinho e Wijnaldum favoriti per una maglia. In attacco non si cambia: Salah, Firmino e Manè guideranno l'attacco in questa finale di Champions League.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Winks, Sissoko; Eriksen, Alli, Son; Kane.

A disposizione: Gazzaniga, Lamela, Dier, Llorente, Wanyama, Foyth, Davies.

Allenatore: Mauricio Pochettino

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané.

A disposizione: Mignolet, Milner, Lovren, Sturridge, Origi, Shaqiri, Gomez.

Allenatore: Jürgen Klopp