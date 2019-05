Le probabili formazioni di Valencia-Arsenal - Davanti è più Iwobi di Ozil

Fischio d'inizio alle ore 21. Cronaca live, pagelle e voci dei protagonisti su TuttoMercatoWeb.com!

Dopo il 3-1 subito all'Emirates, al Valencia servirà una mezza impresa per provare a rovesciare l'andamento della semifinale tra le mura amiche, visto che l'Arsenal non sarà la stessa schiacciasassi quando gioca in trasferta, ma anche a Napoli ha dimostrato di sapersi decisamente difendere. Certo, l'impresa del Liverpool di martedì sera e quella del Tottenham di ieri implicano cautela, ma i Gunners - che stanno per vedere sfumare ufficialmente il quarto posto in campionato - hanno una sola strada se vogliono partecipare alla prossima Champions: vincere l'Europa League. Per di più c'è anche la possibilità di assistere ad una finale tutta londinese, ma ancor di più ad un totale dominio inglese nelle due coppe UEFA, qualora il Chelsea dovesse anche riuscire a sormontare l'ostacolo Eintracht nell'altra semifinale.

COME ARRIVA IL VALENCIA - Due gli assenti per Marcelino, che dovrà rinunciare ai lungodegenti Kondogbia e Cheryshev. E dopo aver provato a mettersi a specchio nella partita d'andata, questa volta il tecnico dovrebbe tornare ad un 4-4-2 più congeniale ai suoi, vista la situazione ora da ribaltare. Tra i pali Neto, davanti a lui i terzini sono Piccini e Gayà, con Garay favorito su Diakhaby per comporre il duetto difensivo con Gabriel. In mezzo Parejo e Wass più dell'ex Coquelin, mentre sulle fasce attesi Soler a destra e Guedes a sinistro. Duello per un posto da titolare con Rodrigo tra Gameiro e Mina.

COME ARRIVA L'ARSENAL - Tante le assenze di lungo corso con cui deve fare i conti Emery: Holding, Bellerin e Welbeck indisponibili per infortunio, così come Ramsey (stagione finita) e Suarez. Ma le carte da giocare non mancano, e nel suo 3-4-2-1 in porta spazio a Cech, con davanti a lui tre centrali di peso: Mustafi, Sokratis e Koscielny. Sulle fasce Maitland-Niles e Kolasinac, in mezzo Torreira cerca posto ma il tecnico dovrebbe preferirgli il tandem Xhaka-Guendouzi. Panchina anche per Ozil e Mkhitaryan, rimpiazzati da Iwobi a formare il reparto offensivo assieme agli intoccabili Aubameyang e Lacazette.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Arsenal (3-4-2-1): Cech; Mustafi, Sokratis, Koscielny; Maitland-Niles, Guendouzi, Xhaka, Kolasinac; Iwobi, Aubameyang; Lacazette. A disposizione: Leno, Lichtsteiner, Monreal, Elneny, Torreira, Mkhitaryan, Ozil. Allenatore: Unai Emery.

Valencia (4-4-2): Neto; Piccini, Gabriel, Garay, Gayà; Soler, Parejo, Wass, Guedes; Mina, Rodrigo. A disposizione: Domenech, Roncaglia, Diakhaby, Lato, Coquelin, Sobrino, Gameiro. Allenatore: Marcelino.