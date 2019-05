Le probabili formazioni di Venezia-Crotone - Sfida calda al Penzo

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

La 35/a giornata di Serie B vede, tra le partite in programma, anche lo scontro diretto per la lotta salvezza tra Venezia e Crotone. Una gara davvero delicata per il futuro di entrambe le squadre. I lagunari sono al quintultimo posto con 33 punti: attualmente sarà in zona playout. I pitagorici, invece, hanno 34 punti, fuori dalla parte calda della classifica, ma deve fare risultato per rimanere davanti ai rivali. Sono appena 2 i precedenti al “Penzo” tra Venezia e Crotone: è sempre uscito il pareggio, 1-1 nella serie B 2000/01 e 0-0 nella serie B 2004/05. All'andata è finita 1-1. Calcio d'inizio alle ore 15.00. L'arbitro è Guia della sezione di Olbia.

COME ARRIVA IL VENEZIA - Diffidati Zampano e Vrioni, indisponibili Bruscagin, Garofalo, Bentivoglio, Citro e Di Mariano. I lagunari hanno perso due gare nelle ultime tre partite. Discreto il rendimento al Penzo: sei vittorie, sette pareggi e tre sconfitte, l'ultima il 27 febbraio (2-3 contro il Perugia). Poi tre pari di fila e la vittoria contro il Foggia (1-0). Sarà 3-5-2 per Cosmi con Bocalon e Rossi coppia d'attacco. Lombardi agirà sulla fascia, mentre in difesa Domizzi guiderà il reparto.

COME ARRIVA IL CROTONE - Diffidato Molina, fuori Nalini, squalificato Golemic. Due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Ben dieci le sconfitte lontane dallo Scida, ma anche quattro vittorie, due nel mese di marzo, contro Salernitana e Crotone. 3-5-2 anche per Stroppa con Pettinari e Simy coppia d'attacco. Barberis regista in mediana con Rohden e Benali incursori. Spolli guiderà il pacchetto difensivo.

LE PROBABILI FORMAZIONI

VENEZIA (3-5-2) Vicario; Coppolaro, Modolo, Domizzi; Zampano, Segre, Schiavone, Zennaro, Lombardi; Bocalon, Rossi. A disposizione: Facchin, Lezzerini, Fornasier, Mazan, Cernuto, Suciu, St. Clar, Pinato, Besea, Zigoni, Vrioni. Allenatore: Cosmi

CROTONE (3-5-2) Cordaz; Curado, Spolli, Vaisanen; Sampirisi, Rohden, Barberis, Benali, Milic; Simy, Pettinari. A disposizione: Festa, Figliuzzi, Cuomo, Marchizza, Valietti, Gomelt, Molina, Zanellato, Firenze, Tripicchio, Machach, Mraz. Allenatore: Stroppa.

ARBITRO: Guia della sezione di Olbia