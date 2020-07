Serie B, Frosinone-Benevento: Nesta a caccia dei tre punti contro l'ex compagno Inzaghi

Una carriera spesa quasi uno al fianco dell'altro, con la maglia di uno dei Milan più vincenti e la Nazionale dove hanno anche condiviso l'indimenticabile Mondiale del 2006. Tre presenze per Alessandro Nesta, una con tanto di gol per Pippo Inzaghi che si ritrovano nuovamente da avversari quest'anno in panchina. All'andata al Vigorito fu Superpippo ad avere la meglio grazie ad un calcio di rigore vincente di Nicolas Viola. Adesso le cose sono un pò cambiate, il Benevento ha conquistato la promozione in Serie A da diverse settimane battendo quasi ogni record e il Frosinone ha salutato il secondo posto ma lotta per piazzarsi al meglio in vista dei playoff. I ciociari infatti nel post lockdown non hanno ripetuto le gesta dei primi mesi del 2020, qualche intoppo di troppo che ha fatto prendere il largo al Crotone. Adesso la vittoria manca da quattro giornate dopo il successo in rimonta contro lo Spezia, nelle ultime tre invece due punti conquistati e la sconfitta contro l'Empoli. Di contro un Benevento che non ha più nulla da chiedere al campionato, le streghette in trentuno giornate avevano perso soltanto una volta contro il Pescara mentre dopo la promozione nelle ultime quattro sono arrivati quattro punti con le due sconfitte con Crotone e Trapani.

COME ARRIVA IL FROSINONE - "Per me il Benevento non verrà a fare una passeggiata ma sicuramente verrà a giocarsi la partita". Ha presentato così la sfida Alessandro Nesta che non sottovaluta le streghette nonostante la promozione, la vittoria dovrà essere sudata e meritata sul campo. Intanto dovrà fare a meno di Tabanelli e D'Elia mentre si prova a recuperare Gori. In mezzo al campo c'è un ballottaggio, Maiello ha recuperato ma non ha ancora i novanta minuti nelle gambe ed è per questo che potrebbe trovare ancora spazio Tribuzzi affiancato da Rohden e Haas. Sugli esterni Paganini favorito su Zampano a destra ed a sinistra Beghetto. Dubbio Citro in attacco, sicuro del posto invece Novakovich.

COME ARRIVA IL BENEVENTO - Il Benevento, vincendo allo Stirpe, potrebbe centrare il venticinquesimo successo stagionale ed è per questo che Inzaghi proverà a schierare la miglior formazione possibile. Probabilmente si continua con un 4-2-3-1, davanti Moncini sempre favorito per una maglia da titolare ma non è da sottovalutare la sorpresa Di Serio dal primo minuto. In mezzo al campo mancherà il faro Nicolas Viola, si propone ancora una volta Basit per far coppia a centrocampo con Schiattarella. Rillo è in ballottaggio con Maggio, in mezzo la coppia centrale sarà formata da Caldirola e Barba mentre sarà ancora assente Volta.