Gazzetta di Parma: "Liverani al capolinea, torna D'Aversa". Crociati in "zona rossa"

La Gazzetta di Parma dedica spazio in taglio centrale all'imminente ribaltone sulla panchina crociata: "SOS Parma: Liverani al capolinea, D'Aversa sulla strada del ritorno". Quarto k.o. di fila per i ducali, sconfitti per tre reti a zero dall'Atalanta. Si attende soltanto l'annuncio, ma è di fatto giunta al capolinea l'era Liverani, ed è pronta a ricominciare quella di D'Aversa. "Il presidente Krause - si legge - ha preso definitivamente atto che di questo passo si finisce dritti in Serie B. Anche perché i crociati, complice la vittoria dello Spezia a Napoli, sono già in zona rossa".