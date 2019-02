© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Venti minuti per lasciare il segno sulla prima assoluta con la maglia dell'Al-Hilal. Sebastian Giovinco si presenta nel migliore dei modi ai suoi nuovi tifosi: l'ex Juventus, Parma e Toronto, entrato in campo nell'ultima mezzora, ha siglato il gol del 3-1 nel poker con cui la sua squadra si è imposta nell'ultima giornata del campionato dell'Arabia Saudita, contro l'Al Qadisiya. L'Al-Hilal continua la sua marcia in testa alla classifica, con otto punti di vantaggio sulla seconda, l'Al Nasr.