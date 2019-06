Camerun, tegola Tagueu: l'attaccante fermato per anomalie cardiache

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Brutta notizia per il Camerun, a poche ore dall'esordio in Coppa d'Africa contro la Guinea Bissau. Il gruppo guidato da Clarence Seedorf e Patrick Kluivert ha registrato lo stop forzato a Joel Tagueu, attaccante che gioca in Portogallo tra le file del Marítimo e che - secondo i medici - avrebbe rischiato di morire in campo.

Anomalie cardiache. Questo il responso dei test medici, con la squadra che sarebbe sotto choc e di compagni in lacrime. Tagueu sarà sostituito, resta da vedere se il difetto potrà essere corretto con un’operazione o se dovrà smettere di giocare. Lo riporta Gazzetta.it.