La finale della Champions League africana dovrà essere rigiocata in campo neutro. È questa l'incredibile decisione che ha preso la CAF (Confederation of African Football), che ha così invalidato il successo dell'Espérance di Tunisi ai danni del Wydad Casablanca. Nel corso della partita giocata lo scorso 31 maggio infatti, la squadra marocchina aveva abbandonato il campo per protesta con il mancato funzionamento del VAR. La squadra di Tunisi aveva così alzato al cielo la coppa: la CAF adesso ha fatto sapere che il risultato dell'andata (1-1) sarà mantenuto con la gara di ritorno che si giocherà dopo la Coppa d'Africa. L'Espérance di Tunisi, che ha già annunciato il ricorso immediato al TAS, ha 72 ore di tempo per restituire trofeo e medaglie.