Copa America, il Perù vince in rimonta: 3-1 alla Bolivia, a segno Farfan

© foto di Nicolò Zangirolami/Image Sport

Importante successo per il Perù, che batte in rimonta la Bolivia per 3-1 nel match valido per il secondo turno del Gruppo A della Copa America, quello del Brasile. La Blanquirroja va sotto al 28', quando Martins Moreno trasforma un rigore concesso per un fallo di mano di Zambrano, poi ribalta con gli eterni Paolo Guerrero e Jefferson Farfan. In pieno recupero, al 96', arriva il tris di Flores, entrato nella ripresa. Per La Verde è la seconda sconfitta. Alle 2.30 la sfida tra Brasile e Venezuela.

Classifica

Perù 4

Brasile 3

Venezuela 1

Bolivia 0