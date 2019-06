© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Questa la lista dei ventitre giocatori convocati dal Kenya per la Coppa d'Africa 2019 in programma in Egitto.

Portieri: Patrick Matasi (St.Georges, Etiopia), Faruk Shikhalo (Bandari FC), John Oyemba (Kariobangi Sharks)

Difensori: Philemon Otieno (Gor Mahia), Abud Omar (Sepsi Sfantu, Romania), Bernard Ochieng (Vihiga United), Musa Mohammed (Nkana FC, Zambia), Joash Onyango (Gor Mahia), Joseph Okumu (Real Monarchs SLC, Stati Uniti), David Owino (Zesco United, Zambia), Erick Ouma (Vasalund IF, Svezia)

Centrocampisti: Victor Wanyama (Tottenham, Inghilterra), Dennis Odhiambo (Sofapaka), Erick Hohanna (IF Bromma, Svezia), Johanna Omollo (Cercle Bruge, Belgio), Ayub Timbe (Beijing Renhe, Cina), Francis Kahata (Gor Mahia), Ismael Gonzales (Las Palmas, Spagna), Ochieng Ovella (IF Vasalund, Svezia), Paul Were (AFC Leopards)

Attaccanti: Michael Olunga (Kashiwa Reysol, Giappone), John Avire (Sofapaka), Masud Juma (Al-Nasr Bengasi, Libia).