Coppa d'Africa, il Mali cala il poker sulla Mauritania

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Successo del Mali sulla Mauritania nel girone E di Coppa d'Africa. 4-1 il risultato finale grazie alle reti di Diaby, Marega su rigore e i due omonimi Adama Traoré: stesso nome, stesso cognome, stesso anno di nascita ma divisi da 23 giorni. Uno è un centrocampista del Cercle Brugge, l'altro un attaccante che milita nell'Orléans, in Francia. Un rigore di El Hacen è la rete della bandiera della Mauritania, che a suo modo entra nella storia poiché il primo in assoluto in Coppa d'Africa.