Sono serviti i tempi supplementari per decretare la prima finalista dell'edizione 2019 della Coppa d'Africa. Ed è il Senegal, che dopo aver concluso a reti involate i novanta minuti regolamentari, nei quali comunque non sono mancate le emozioni visto un rigore sbagliato per parte (Sassi e poi Saivet, entrambi parati) ha trovato la rete decisiva nel primo dei due tempi aggiuntivi. A tradire la Tunisia un'autorete di Bronn al minuto numero 100, che permette così alla selezione guidata da Aliou Cisse di raggiungere l'ultimo step col punteggio di 1-0.