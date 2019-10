Ct Messico: "Da Juve e Liverpool a Bermuda, Lozano fa sempre bene"

© foto di Imago/Image Sport

Dopo la manita contro Bermuda in Nations League, il ct del Messico, Gerardo Martino, ha parlato anche di Hirving Lozano del Napoli. "Per alcuni come lui ed Hector Herrera non è facile venire qui e disputare queste partite. Però Lozano ci ha dato dentro e ha fatto bene: negli ultimi venti giorni ha affrontato Juventus e Liverpool, adesso deve venir qui e giocare queste gare, purtroppo è così, però mi fa sempre una buona impressione".