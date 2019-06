© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Come riportato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, in Iran è scoppiata la passione per gli allenatori italiani. Dopo Andrea Stramaccioni all’Esteghal potrebbe infatti toccare a Walter Zenga, che ha ricevuto un’offerta dal Persepolis. In questo modo il derby di Tehran diverrebbe una sfida tutta italiana.