© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un esordio decisamente rivedibile per Andrea Stramaccioni, da qualche giorno ufficialmente il nuovo allenatore dell'Esteghlal, club della capitale iraniana Teheran. Alla prima in panchina, che contemporaneamente era anche l'avvio delle danze in campionato, è infatti arrivata una sconfitta per i suoi, battuti di misura (1-0) dal Machine Sazi.