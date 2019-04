Giovinco eroe dei tre mondi: gol in Champions di 3 continenti diversi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sebastian Giovinco eroe dei tre mondi. Con la rete segnata in Asian Champions League con la maglia dell'Al-Hilal, infatti, la Formica Atomica è andato a segno in tre diverse competizioni continentali, dopo aver trovato la rete anche in UEFA Champions League con la maglia della Juve e in CONCACAF Champions League con Toronto.