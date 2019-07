Gold Cup, Messico di rigore: il gol di Jimenez vale la semifinale

© foto di Imago/Image Sport

Il Messico torna in finale dopo il successo del 2015 e avrà la possibilità di giocarsi la sua undicesima Gold Cup. Esito quasi scritto nella semifinale contro Haiti, anche se i messicani hanno dovuto attendere i supplementari per passare in vantaggio grazie al rigore di Jimenez. Nella notte Giamaica e Stati Uniti si sfidano per l'ultimo posto in finale.