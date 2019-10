Iniesta: "Sto iniziando a valutare la possibilità di diventare allenatore"

© foto di J.M.Colomo

Il centrocampista del Vissel Kobe, Andres Iniesta, ha aperto alla possibilità di diventare allenatore in un'intervista rilasciata ai microfoni di TyC Sports: "L'idea di diventare allenatore mi sta balenando in testa, tempo fa non valutavo neanche questa opzione. Ora come ora però preferisco continuare a giocare, vorrei che questo momento della mia carriera potesse durare anni, ma il tempo va nella direzione opposta", le parole del campione spagnolo ex Barcellona.