Le pagelle del Congo - Bakambu croce e delizia, Assombalonga non c'è

Risultato finale: Madagascar-Congo 2-2 (6-4 d.c.r.)

© foto di Federico Gaetano

Ngumbi 5,5 - Può soltanto contemplare la sventola di Amada che si deposita all'incrocio dei pali. un brivido qualche minuto più tardi su un destro velenoso di Carolus: non trattiene il pallone, ma per sua fortuna Andriatsima commette fallo in attacco. Lo stesso Andriatsima lo fredda al settantasettesimo con un colpo di testa in tuffo.

Issama 5,5 - Accompagna di rado lo sviluppo del gioco a destra. Più accordo in difesa, nega il gol a Carolus con una provvidenziale azione di disturbo. Ingenuo il gesto di stizza che al novantasettesimo gli costa il giallo.

Tisserand 5 - Qualche dosaggio rivedibile nell'impostazione da dietro, per il resto riesce a cavarsela in tandem con Mbemba. Fatale l'errore dagli undici metri che, insieme a quello di Bolasie, condanna il Congo all'eliminazione dalla Coppa d'Africa).

Mbemba 6,5 - Scongiura il k.o. al novantesimo con uno stacco imperioso su corner per il due a due del Congo che rimette il verdetto ai supplementari. In generale è spauracchio per la difesa malgascia sui calci da fermo: in precedenza era andato vicino alla marcatura in altre due occasioni. Un neo sulla sua prova: si perde Andriatsima sul due a uno malgascio.

Ngonda 6,5 - Un po' bloccato a sinistra in avvio, poi quando si sbottona è subito letale per il Madagascar. Al ventunesimo scucchiaia in area dopo una discesa delle sue: pallone con il contagiri per Bakambu, che deve soltanto spingere in porta.

Akolo 5,5 - Garantisce una discreta copertura ad Issama, agevolato nei disimpegni in copertura. Non incide in transizione: sovente ai margini, quasi mai nel vivo del gioco. Rientra alla base al settantesimo: lo rileva Bolasie. (Dal 70' Bolasie 5 - Suo l'errore dal dischetto che fa esplodere di gioia il Madagascar. Serata che si augura di archiviare al più presto).

Mulumbu 5,5 - Prova a mettere sostanza a centrocampo, oltre ad una discreta dose di carattere che rientra nei doveri di capitano. Qualche volta però trascende: nel recupero del primo tempo commette un fallo evitabile su Anicet che gli costa il giallo. (Dal 67' Bope 5,5 - Non incide dopo l'ingresso).

Moke 5 - Poche armi in opposizione al palleggio fluido del Madagascar nei primi minuti. Poi il Congo si scioglie, ma lo si vede poco. Sacrificato all'intervallo da Ibengé, che gli preferisce Meschak. (Dal 46' Meschak 6,5 - Buon impatto. Rapidità e imprevedibilità che migliorano la qualità delle transizioni congolesi).

Maghoma 5,5 - A sprazzi esibisce giocate di qualità, come la bella imbucata che manda in porta Bakambu. Nel mezzo si prende però qualche pausa di troppo. Non si stacca mai definitivamente, ma in alcune fasi è troppo defilato dal vivo del gioco.

Assombalonga 4,5 - Quasi un corpo estraneo, specie rispetto alla spalla Bakambu. Non incalza Adrien e nel complesso è sistematicamente inghiottito dal lavoro di Razakanantenaina e Fontaine.

Bakambu 6,5 - Non delude il più atteso nelle fila del Congo. L'avvio è in sordina, assorbito dall'approccio di livello del Madagascar. Ma non spreca il primo pallone utile servitogli da Ngonda: torsione di testa alle spalle di Fontaine che vale l'uno a uno congolese. Nella ripresa, però, spreca un'azione d'oro: a tu per tu con Adrien mastica il sinistro, agevolando la chiusura di Razakanantenaina.