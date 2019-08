Marocco, dopo il no di Blanc ecco Halilhodzic. Trattative con l'ex Nantes

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il rifiuto ricevuto da Laurent Blanc, il Marocco continua comunque il casting per trovare il nuovo commissario tecnico. Come si apprende da almarssadpro.com, in queste ore nella capitale Rabat è stato avvistato Vahid Halilhodzic, da qualche giorno dimissionario dal ruolo di tecnico del Nantes, e ora principale candidato per accettare il posto alla guida dei Leoni dell'Atlante. Le parti stanno negoziando l'accordo econonico.