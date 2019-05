MLS, Ibra esulta in faccia a Onuoha. Poi si scusa, ma il difensore rifiuta

Nel corso della sfida di domenica fra Los Angeles Galaxy e Real Salt Lake non è passata inosservata l'esultanza di Zlatan Ibrahimovic dopo il 2-1 definitivo. Lo svedese ha cercato il suo marcatore, Nedum Onuoha, e gli ha esultato in faccia, rinfacciandoli una marcatura troppo dura. Dopo la partita lo svedese ha fatto visita allo spogliatoio del Real Salt Lake per porgere le scuse al difensore inglese. Scuse rifiutate: "È venuto per scusarsi, dopo 60 minuti in cui mi diceva che mi avrebbe colpito, fatto male. Questa è la persona che dice di essere il volto della MLS. E gioca in questo modo". Anche Ibrahimovic è tornato sull'episodio: "Quel che succede in campo resta in campo. Voglio sentirmi vivo".

Nedum to @syarock postmatch: “This is a guy who is the face of the #MLS, as he calls himself — but this is the way that he plays on the field?” #LAvRSL || #RSL pic.twitter.com/7r9bzrOsPI

— Salt City FC (@saltcityfc) 29 aprile 2019