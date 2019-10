© foto di Image Sport

Carlos Queiroz, CT della Colombia, ha voluto mettere fine alle voci di un presunto rifiuto alla convocazione in Nazionale di James Rodriguez: "Qualcuno ha detto che James ha chiesto di non venire, ma questo non è vero . Non mi è mai successo che un giocatore lo abbia chiesto. La decisione è solo mia. Dobbiamo pensare al futuro, non possiamo fossilizzarci su chi non c'è".