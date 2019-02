Schweinsteiger: "Futuro Bayern? Chissà. Juve può vincere Champions"

© foto di Imago/Image Sport

Bastian Schweinsteiger, centrocampista tedesco attualmente al Chicago Fire, ha concesso una lunga ed interessante intervista a Marca nel quale si sofferma anche sul suo futuro: "Qua mi sento bene, la MLS è un bel campionato in cui tutti possono vincere. Entro 10-15 anni potrà essere al livello dei campionati europei. Tornare un giorno al Bayern? Tutto è possibile, ma ad oggi mi vedo ancora come calciatore, mi immagino sul campo. Più avanti vedremo. Quando posso faccio visita al Bayern, ma non so niente sul futuro. Quello che posso dire è che non mi vedo come allenatore. La Champions? Le favorite sono Barcellona, Bayern, Real Madrid e Juventus".