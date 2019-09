Christian Pulisic non prenderà parte alla prossima amichevole che gli Stati Uniti giocherà contro l'Uruguay martedì. Il giocatore del Chelsea infatti lascerà in anticipo la sua nazionale e tornerà in Inghilterra per avere a disposizione maggiore tempo per tornare a lavorare con i Blues dopo tante ore di viaggio e potrà così essere a disposizione di Lampard per la sfida contro il Wolverhampton.