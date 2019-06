UFFICIALE: Fernando Torres si ritira. L'ex Atl.Madrid annuncia l'addio

Fernando Torres (35) dice basta al calcio giocato. L'attaccante spagnolo ha lasciato un anno fa l'Atletico Madrid per tentare una esperienza in Giappone, tra le file del Sagan Tosu. Adesso, invece, l'ex calciatore di Liverpool, Chelsea e Milan ha annunciato di voler appendere gli scarpini al chiodo.

Palmares. Ricco, anzi ricchissimo. Il classe '84 ha vinto un Mondiale e due Europei con la nazionale spagnola, poi una Champions League, una Europa League e una FA Cup col Chelsea oltre un'altra Europa League con la maglia dei colchoneros.

Conferenza d'addio. Torres parlerà ai media domenica mattina a Tokio, alle 10 locali, per spiegare le ragioni che lo hanno spinto a salutare il mondo del pallone e cosa vorrà fare in futuro.

I have something very important to announce. After 18 exciting years, the time has come to put an end to my football career. Next Sunday, the 23rd at 10:00AM, local time in Japan, I will have a press conference in Tokyo to explain all the details.See you there. pic.twitter.com/WrKnvRTUIu

