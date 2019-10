James Troisi ha trovato una nuova sistemazione. Centrocampista italo-australiano classe '88, di piede mancino, fu portato in Italia dalla Juventus, senza troppa fortuna, e nella sua permanenza nel Belpaese ha vestito anche la maglia dell'Atalanta. Rimasto svincolato ad inizio dell'estate dopo la scadenza del suo precedente contratto con i Melbourne Victory, ha firmato un biennale con l'Adelaide United. Squadra di cui ha preso la maglietta numero 10.

