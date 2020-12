E' addio tra James Troisi (32) e l'Adelaide United. Il centrocampista italo-australiano ha chiesto ed ottenuto la risoluzione del contratto a ridosso della nuova stagione calcistica.

Nel passato di Troisi c'è una doppia esperienza in Italia con le maglie di Atalanta e Juventus, anche se il giocatore ha avuto modo di esordire unicamente nella compagine bergamasca, mettendo insieme otto presenze nella stagione 2012/2013.

We can advise James Troisi has terminated his contract with the Club.https://t.co/NpbPGNCrX4

— Adelaide United (@AdelaideUnited) December 14, 2020