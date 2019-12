45' da CR7 ma il vero Ronaldo è ancora lontano. E alla Juve non basta

© foto di www.imagephotoagency.it

Il gol su azione. Il primo dopo 49 giorni. Il primo in trasferta in questo campionato. Arrivato dopo una bella combinazione con Bentancur, in un primo tempo da Cristiano Ronaldo. Ieri la Juve ha perso e il portoghese ha segnato: non era mai successo, ovviamente, in questa stagione. E l'anno scorso era capitato soltanto due volte, entrambe in Champions League, contro Manchester United e Ajax. Un primo tempo da Ronaldo, un secondo da ronaldo, per citare chi in passato ne ha già scritto, e bene.

Non basta alla Juve. Cristiano Ronaldo ieri sera non ha giocato male. Non si tratta di evitare il delitto di lesa maestà, è un dato oggettivo. Anzi, nel primo tempo, anche al netto del gol, si è rivisto il "vero" Ronaldo: giocate, strappi, dribbling e quell'aurea di pericolosità che lo contorna sempre, ma negli ultimi tempi un po' meno. Poi si è spento, e togliere lui anziché Dybala non sarebbe stato affatto un sacrilegio. È un Ronaldo ancora a mezzo servizio, che brilla per 45 minuti e diventa opaco in quelli successivi. Che non riesce a trascinare la sua squadra, nei momenti di difficoltà. Ha imboccato la strada del ritorno verso i suoi standard, ma ne ha ancora da fare. Alla Juve non basta, e infatti la Juve perde.