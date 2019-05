A. Orlando su Fiorentina-Milan: "A rischiare di più sono i rossoneri"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"E' una sfida determinante, siamo alle ultime battute del campionato e chi rischia di più è il Milan. La Fiorentina non raccoglie punti da molte partite. C'è una partita in casa da onorare e per Montella sarebbe anche arrivata l'ora di fare punti". A parlare è Alessandro Orlando, doppio ex di Fiorentina e Milan, che ai microfoni di Radio Bruno Toscana ha detto la sua sulla sfida del Franchi di domani sera.

Gattuso e Montella? "Al giorno d'oggi tutti gli allenatori sono sotto la lente di ingrandimento. Sei sempre sotto processo. Montella mi è sempre piaciuto come allenatore fino ai suoi esordi. Le minestre riscaldate però non so quanto siano positive. Ha trovato a Firenze una situazione non facile, ma è stato preso in ottica futura. Montella ha trovato le ceneri di una Fiorentina che già aveva delle problematiche. C'è tempo e modo per progettare al meglio il futuro"