Acquisti e cessioni, ma anche scadenze. Sarà rivoluzione Parma

Con tredici giocatori in scadenza tra dieci giorni (tra prestiti e contratti non rinnovati, non ancora almeno) e numerose trattative in uscita (quella col Bari dovrebbe portare tra i tre e i quattro elementi a giocare in Puglia), il Parma si appresta a vivere un'estate di vera rivoluzione sul mercato: complici gli investimenti che la società ha promesso, quella che è partita venti giorni fa sarà un'estate particolarmente intensa per il club crociato e i suoi tifosi. In tema di mercato, dove sono già una cinquantina i nomi accostati al club, che come l'anno passato sfoglia la margherita prima di andare all'assalto dei nomi "giusti", ma anche in ottica di un innalzamento delle ambizioni che ha convinto D'Aversa e Faggiano a rimanere in sella per provare a migliorare i 41 punti della scorsa annata.

E se i tifosi sognano un colpo "alla Balotelli" (che di certo la società ha in mente, e non è detto sia solo uno, ndr), per il momento è tempo di valutare chi tra i giocatori in scadenza può essere coinvolto nel progetto su base triennale che il club ha in mentre: Rigoni, Gobbi e Ceravolo al momento sono i più vicini all'addio, col terzino che riflette anche sulla possibilità di lasciare il calcio a 38 anni suonati, mentre ultimamente qualcosa si muove intorno a Biabiany, altro giocatore con il contratto vicino alla scadenza. In generale comunque ben più della metà della rosa che ha vissuto la stagione del ritorno in Serie A non verrà confermata (non solo per volontà ducale): una vera rivoluzione che si baserà su investimenti giovani (il promettente Kulusevski potrebbe essere il primo) e nomi più affermati (il già citato Balotelli ma anche Iturbe), in modo da aiutare Alves e compagni a costruire basi più solide rispetto a quelle passate, dove prestiti e contratti brevi avevano lasciato ben poche certezze per il futuro.