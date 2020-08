Adani: "Skriniar, annata negativa. Godin? Un esempio, fai fatica a ricordare suoi errori"

Lele Adani, ex difensore fra le altre dell'Inter e oggi opinionista Sky, ha detto la sua sulla stagione di Milan Skriniar e Diego Godin: "Godin è un esempio, per come gioca, per come pensa, per come accetta le situazioni. Ha giocato centro-destra o centro-sinistra e lo ha fatto con la sua qualità, seppur non con le sue caratteristiche. Ma alla fine fai fatica a ricordare errori in stagione di Godin. Skriniar secondo me sarebbe quello più adatto a giocare a tre, ma forse non lo ha fatto bene per un discorso di testa. Doveva far meglio, ha fatto un'annata abbastanza negativa".