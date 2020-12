Addio Maradona, l'ex ct argentino Menotti: "Mi disse che era condannato a essere infelice"

Bellissima intervista sulle pagine di Repubblica all'ex ct dell'Argentina Cesar Menotti, trionfatore nel Mondiale del 1978 (quando lasciò a casa un Maradona 17enne), che ha parlato del Pibe de Oro: "Sono sommerso dal dolore, come se fossi coperto di merda. Era immortale ma non un dio, non era un modello morale e non voleva esserlo. Non era un leader, questa parola non mi piace: era un compagno, era la squadra, con lui si giocava in dodici. Era il migliore. Dopo la squalifica per doping nel '90 mi disse: "io devo essere infelice". Era contento solo in campo. Penso che avesse paura di non essere più amato e questo era impossibile. La sua ansia era ingovernabile. Qualcuno ha detto che era come se ogni giorno pensasse di dover segnare un gol agli inglesi. Una condanna".