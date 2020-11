Addio Maradona, stasera i giocatori del Napoli in campo con la 10 celebrativa

Stasera i giocatori del Napoli giocheranno contro il Rijeka in Europa League con la maglia celebrativa per ricordare Diego Armando Maradona. Tutti con la 10 per il riscaldamento, dedicata proprio allo storico Diez scomparso ieri a sessant'anni.

Tonight ⚽#Napoli vs Rijeka #EuropaLeague

Napoli’s 11 starting players will wear customized ‘Maradona 10’ match jerseys during the line-up and minute of silence, then take them off for kick-off. #NapoliRijeka #Maradona 💔@SkySport pic.twitter.com/sJZygAOM2I

