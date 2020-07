Affare Tonali, ecco perché l'Inter si sente in netto vantaggio. Cellino vuole chiudere in fretta

vedi letture

Il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola fa il punto sul futuro di Sandro Tonali, centrocampista classe 2000 di proprietà del Brescia. L'Inter ha già avanzato una prima offerta da 30-35 milioni di euro che ancora non corrisponde alla richiesta di Massimo Cellino, patron del Brescia che vuole 50 milioni di euro.

Nei prossimi giorni, le parti torneranno a parlarsi ma in questo momento il club nerazzurro si sente in netto vantaggio: è vero che c'è stato un sondaggio del Milan, ma il budget a disposizione del club rossonero per rifare mezza squadra è di circa 75 milioni di euro e non possono spendere più della metà del budget per un solo calciatore.

L'Inter, inoltre, ha già il sì di Tonali. Cellino ha dato la sua disponibilità nel cedere il calciatore al club nerazzurro, ma ora ha fretta di chiudere. Probabile che le due parti arrivino alla fumata bianca ritrovandosi a metà strada. Sullo sfondo anche la Juventus, che però non ha mosso concreti passi in avanti nelle ultime settimane.