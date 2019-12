© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dejan Kulusevski si appresta a diventare un nuovo rinforzo della Juventus: l'affondo decisivo di Paratici è arrivato oggi, con un incontro tra bianconeri e Atalanta che hanno portato all'accordo totale tra le due squadre per un affare da 35 milioni di euro più dieci di potenziali bonus, mentre al giocatore andranno circa 2 milioni annui. Una operazione che dovrebbe concretizzarsi a giugno, visto che fino a quel momento lo svedese è a tutti gli effetti un giocatore del Parma: lo rivela la redazione di Sky, confermando dunque il sorpasso ai danni dell'Inter.

Possibile anticipo invernale - Non è escluso tuttavia che Parma e Juventus possano sentirsi per anticipare l'operazione a gennaio. Marco Pjaca, tornato da poco a disposizione dei bianconeri, potrebbe essere una possibile pedina di scambio in favore dei ducali.