Ag. Biglia: "Anno difficile per gli infortuni. Offerte? Tutto in stand by"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Enzo Montepaone, agente di Lucas Biglia, ha spiegato a MilanNews quale è la situazione del proprio assistito. “Sta benissimo fisicamente e vuole restare al Milan. E’ stato un anno un po’ difficile a causa degli infortuni. Però ha grande voglia di giocare e aiutare la squadra ad andare in Champions. Offerte dall’estero per Lucas? Al momento pensiamo al Milan e questo finale di stagione, abbiamo messo tutto in stand-by. E’ concentrato su quest’ultima giornata di campionato e ha un legame con la squadra, vuole la Champions. Poi si vedrà, perché ci sono ancora tante cose che ancora non si sanno, e un giorno si sapranno…”.