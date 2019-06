Ag. Brunori assicura: "Decideremo il futuro assieme al Parma"

© foto di Federico Gaetano

Sandro Stemperini, agente di Matteo Brunori, a ZonaCalcio.net ha fatto il punto della situazione sull'attaccante di proprietà del Parma, reduce da una stagione in doppia cifra all'Arezzo: "Il futuro lo decideremo insieme al Parma, il suo sogno sarebbe quello di rimanere con i ducali, ma ovviamente per lui non sarebbe male un passaggio in B con una società ben organizzata. Bisogna fare i complimenti al direttore Faggiano che ha sempre creduto nel potenziale di questo ragazzo, facendolo seguire in serie D, è nota l’abilità di questo dirigente di seguire profili provenienti da categorie minori. Ha sempre avuto una grande tecnica, ma in questa stagione all’Arezzo e in C ha dimostrato una cattiveria agonistica unica, la sua voglia di essere determinante è unica, basti pensare la fame con la quale rincorre gli avversari".