Ag. Buffon: "Il Porto lo intriga ma per il momento nessun contatto"

Silvano Martina, agente di Gianluigi Buffon, ha parlato ai microfoni di O Jogo in merito alla possibilità che il suo assistito possa firmare per il Porto: "Non c'è nulla di concreto, non ci sono stati contatti diretti con nessuno del club lusitano, ma l'idea di giocare con il Porto in Portogallo lo intriga molto, perché stiamo parlando di un club con una grande storia e che gioca in Champions League. Tra l'altro lì troverebbe anche il suo amico Conceicao".