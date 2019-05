Ag. Hateboer allo scoperto: "Napoli il club giusto per la sua crescita"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Hateboer è pronto per fare un passo in avanti nella sua carriera ed effettivamente ci sono club italiani e inglesi interessati a lui. Niente è impossibile, anzi noi ed Hateboer abbiamo voglia di discutere con il Napoli perché lo riteniamo lo step giusto per la nostra crescita". A parlare a Radio CRC è Rob Witschge, agente dell'esterno 25enne olandese tra i protagonisti della stagione dell'Atalanta.

L'agente ha avuto modo di parlare anche dell'Ajax e di Van de Beek: "Sto tornando da Londra dove ho visto il match Tottenham-Ajax. Manca una partita per il grande sogno dell'Ajax che è una squadra molto giovane. In questo momento, Donny van de Beek, vuole concentrarsi solo sull'Ajax e sul vincere ma è chiaro che dopo si discuterà del suo futuro. Ci sono pochi club che possono permetterselo; non confermo né smentisco un interessamento del Napoli"