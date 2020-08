Ag.Jorginho: "Nessun contatto diretto con Sarri. Il rapporto tra loro è ottimo, non sono ipocrita"

Joao Santos, procuratore del centrocampista del Chelsea Jorginho, ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss Napoli' per parlare del possibile trasferimento alla Juventus del suo assistito: "Sarri non ha mai chiamato Jorginho in prima persona per parlargli della Juventus. Se ne parla sui quotidiani, lo so, ma non abbiamo avuto alcun contatto diretto con Sarri e nemmeno con il direttore Paratici. Quando il direttore Paratici e Marina Granovskaia troveranno un accordo, se lo troveranno, solo allora potrò parlare evidentemente delle valutazioni del caso. Tutti sanno che esiste un rapporto molto buono tra Sarri e il giocatore dopo aver condiviso cinque anni insieme e non posso essere ipocrita per negarlo. Ma Jorginho ha tre anni di contratto con il Chelsea, voglio ricordarlo".