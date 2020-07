Ag. Mandragora: "Presto incontro con Udinese e Juve. Roma? Nessun contatto"

A TuttoJuve.com, l'agente di Rolando Mandragora, Luca De Simone, ha parlato del futuro del suo assistito: "L'incidente complica un po' i piani del mercato, ma ci sarà tutto il mese di agosto per sedersi a tavolino dapprima con l'Udinese e poi con la Juventus per ragionare sul futuro. L'opzione esistente è stata spostata alla fine del prossimo mese, quindi penso che sarà solo una questione di tempo prima di sapere quale sarà il nuovo progetto, a livello di club, per Rolando. E non credo che le richieste per lui verranno a mancare".

Nei mesi scorsi si è parlato dell'interessamento della Roma?

"Noi non abbiamo mai avuto contatti con la Roma, l'Udinese che al momento possiede la titolarità del suo cartellino non mi ha mai parlato della società giallorossa. Così come la Juventus. Se poi è stato un discorso tra club, non ci è dato saperlo".

Lo vedrebbe bene alla Juventus?

"Sì, l'ho sempre pensato. E per caratteristiche potrebbe fare al caso di Sarri, il modo di interpretare è il suo ma ricorda il primo Jorginho. Sotto la guida dell'allenatore, potrebbe davvero migliorare tanto e far bene nei suoi schemi di gioco. Le sue sono geometrie importanti, a mio parere è un grande giocatore da grande club".