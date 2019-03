© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Renato Corsi, agente del centrocampista del River Plate Exequiel Palacios, ai microfoni di 'Fcinternews.it' s'è soffermato sul futuro del suo assistito e ha parlato dei motivi che hanno portato alla fumata grigia col Real Madrid. "La clausola - ha detto - è fissata a 15 milioni di euro. Il Real Madrid avrebbe pagato qualcosina di più, per facilitare l’addio al River del calciatore. Con i blancos era quasi tutto fatto, poi l’infortunio ha stoppato tutto. Loro vorrebbero aspettare di vedere il completo recupero del mio assistito. Ma se non si dovessero decidere ad agire, noi ci guarderemmo intorno. Inter opzione gradita? Molto. Sia per me che per Palacios. Lui è giovane, aspettiamo che recuperi. Ha solo 20 anni. Ma ribadisco che gradirebbe parecchio giocare per i nerazzurri. E aggiungo che senza questo stop forzato sarebbe stato convocato per la Coppa America. Peccato per l’infortunio subito, chissà cosa deciderà Scaloni. Ma intanto è chiara la stima del C.T. della Seleccion per lui”.