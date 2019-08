© foto di Federico Gaetano

Dalle colonne del sito d'informazione serbo Telegraf.rs Zvonimir Vukic, agente di Strahinja Pavlovic, centrale difensivo nel mirino della Lazio, ha fatto il punto sulla trattativa: “La Lazio ha presentato la sua offerta ieri, e il Partizan l'ha accettata. Avevamo diverse opzioni, anche più vantaggiose in termini economici, ma abbiamo concordato insieme, dopo aver considerato tutti gli aspetti, di accettare la corte dei biancocelesti. La Lazio è un top club che ha tutto quello che serve a un giovane calciatore per completare il proprio percorso di crescita, non ci sono dubbi su questo. Strahinja ama l'Italia, così come la Serie A, e siamo sicuri che questa scelta sarà un vero successo. Inoltre è molto importante, sia per il Partizan che per il ragazzo, che la Lazio abbia deciso di lasciarlo in prestito ai bianconeri per il resto della stagione".