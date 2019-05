© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Davide Lippi, agente tra gli altri di Matteo Politano, ha parlato a Sky Sport del futuro del suo assistito e di cosa potrebbe cambiare per lui con l'arrivo di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra: "Il posto lo trova sempre, è un giocatore forte e si ritaglierà lo spazio giusto. Antonio i giocatori forti li fa giocare, come è sempre stato. Mi dispiace, comunque, per Spalletti, lo vedo bistrattato dai media. Spero che centri la Champions domenica, mi sarebbe piaciuto vedere ancora il suo lavoro nell'Inter. Conte lo valuteremo, ma non ha bisogno di presentazioni".