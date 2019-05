"Ho fatto due chiacchiere la scorsa settimana con il Barcellona. Non c'è nulla di deciso sul suo futuro, ma o resterà con lì o andrà in prestito per giocare trenta partite". Lo ha detto Bruno Satin, agente di Jean-Clair Todibo ai microfoni di Radio Kiss Kiss. "Difficile dunque che possa arrivare al Napoli in prestito perché in azzurro non avrebbe la sicurezza di disputare trenta partite. Io e Giuntoli ci sentiamo tutte le settimane, mi dice sempre scherzando se glielo do in prestito, è un'idea fissa, gli piace perché ha tante qualità. Ma mi sembra difficile, mica posso presentarmi da Ancelotti e dirgli che Todibo deve giocare trenta partite, sarebbe una mancanza di rispetto per la società e per il resto della rosa", le parole di Satin in merito al futuro del difensore/centrocampista classe '99 attualmente in forza al Barça.