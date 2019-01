Ag. Todibo sulla frenata col Napoli: "Difficile trovare spazio"

Bruno Satin, agente di Kevin Malcuit e Jean-Clair Todibo, ha parlato cosi a Radio Kiss Kiss Napoli in merito al difensore in scadenza col Tolosa che approderà al Barcellona dal prossimo 1° luglio, accostato nelle scorse settimane alla Juventus e al Napoli. "Frenata degli azzurri? Si, è vero, c’è un reparto difensivo abbastanza coperto ed è difficile trovare spazio per un ragazzo dell’età di Todibo", le sue parole.