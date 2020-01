Agenti contro la Fifa, Barnett: "Senza soluzione andremo in tribunale"

© foto di Ninni Cannella/TuttoLegaPro.com

Come detto, nella serata di ieri a Londra è andata in scena una cena fra Mino Raiola, Jorge Mendes, Jonathan Barnett e David Manasseh, ovvero 4 fra i principali agenti a livello mondiale. L'incontro è servito per discutere delle idee della FIFA che vuol limitare il potere e gli introiti degli intermediari nelle varie trattative. In particolare la FIFA vorrebbe mettere un cap del 10% massimo sulle commissioni degli agenti dai club acquirenti, oltre al 3% come limite massimo per le commissioni dai giocatori e dai club venditori.

PARLA BARNETT - Dalla BBC emergono alcune parole di uno dei diretti interessati, ovvero Jonathan Barnett, agente fra gli altri di Gareth Bale: "Vogliamo un trattamento equo. La FIFA dovrebbe riconoscerci e trattarci in modo adeguato. La verità è che la FIFA non sa esattamente cosa fa un agente. Nessuno della FIFA è venuto nel mio ufficio o ha mai parlato con me. Se chiedete ai calciatori, loro sono dalla parte degli agenti, non ci sono mai state lamentele sui nostri compensi. Cercheremo fino all'ultimo di risolvere il problema, ma vi assicuro che se sarà necessario andremo davanti ad ogni tribunale del mondo".