Agnelli all'Assemblea: "I titoli si assegnano sul campo, altrimenti noi non lo vogliamo"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

vedi letture

Oggi alle 10:45 Serie A di di @marcoconterio

Ieri clima disteso con Lotito. "Per me vota lui", ha detto Agnelli. "Per me vota Agnelli", ha risposto Lotito, spiega Il Corriere dello Sport