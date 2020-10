Agnelli: "Da una parte Ricci-Bertola, dall'altra Paratici-Cherubini: così la nuova struttura Juve"

vedi letture

Andrea Agnelli, presidente di Juventus, ha spiegato la nuova divisione della struttura Juventus. "L'area Football è affidata come managing director a Fabio Paratici. Federico Cherubini sarà Footbal Director, insieme creeranno la struttura organizzativa dell'area sport. Io e Nedved ci dividiamo area business e area sport per continuare a crescere. Abbiamo un due per due: Ricci e Bertola, Paratici e Cherubini. Gli obiettivi sono anche un empowerment del middle management, per avere ambiente fertile per valorizzare giovani talenti in ogni area".