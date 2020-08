Agnelli torna sul futuro di Sarri: "Non è una partita a decidere ma è un'analisi generale"

vedi letture

A Sky Sport, Andrea Agnelli ha commentato anche il mercato di questa stagione della Juventus. "Alla fine sull'albo d'oro c'è il vincitore non gli asterischi con 'mi aspettavo di più'. Lo Scudetto lo abbiamo vinto ed era uno dei principali obiettivi. Facciamo le nostre valutazioni, ora, sono considerazioni che vanno approfondite. Non deve essere una partita che porta a dare dei giudizi ma l'analisi di quel che è successo in una stagione durissima. Faremo delle analisi che prenderanno tutti gli elementi in considerazione".